Найдено тело выпавшего из лодки спасателя на Западной Лице

20 Июля 2017 года, 13:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Обнаружено тело мурманского спасателя, который выпал из лодки на реке Западная Лица в конце июня 2017 года.

По факту обнаружения между вторым и третьим водопадом на реке Западная Лица тела мужчины с признаками утопления Следственным отделом Следственного комитета РФ по Мурманской области начата доследственная проверка.

«При осмотре тела установлено, что следы насильственной смерти отсутствуют. Личность погибшего установлена – это пропавший в конце июня мурманский спасатель», – подтвердила «Би-порту» официальный представитель регионального следкома Ксения Кошелюк.

По словам собеседницы агентства, в данный момент идёт выяснение и уточнение всех обстоятельств произошедшего, ведётся опрос очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сотрудник МЧС находился на отдыхе. По словам очевидцев, его лодку перевернуло, а его самого сильным течением затянуло под воду.