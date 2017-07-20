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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » За заслуги в развитии атомного ледокольного флота награждён Сергей Неглядов
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 14:03

За заслуги в развитии атомного ледокольного флота награждён Сергей Неглядов


МУРМАНСК/ 20 июля – Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша вручил знак отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги в развитии атомного ледокольного флота» руководителю группы радиационной безопасности ФГУП «Атомфлот» Сергею Ненаглядову за значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в разработку и успешную реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

«Награда никогда не бывает для одного человека, - говорит Сергей Ненаглядов. – Она всему коллективу, потому что без единомышленников даже выдающийся человек сделать один ничего не сможет».

Сергей Ненаглядов работает на предприятии атомного ледокольного флота 23 года. Коллектив Росатомфлота желает Сергею Дмитриевичу новых достижений и успехов в деле обеспечения радиационной безопасности.

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