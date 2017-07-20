За заслуги в развитии атомного ледокольного флота награждён Сергей Неглядов

20 Июля 2017 года, 14:03

МУРМАНСК/ 20 июля – Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша вручил знак отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги в развитии атомного ледокольного флота» руководителю группы радиационной безопасности ФГУП «Атомфлот» Сергею Ненаглядову за значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в разработку и успешную реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

«Награда никогда не бывает для одного человека, - говорит Сергей Ненаглядов. – Она всему коллективу, потому что без единомышленников даже выдающийся человек сделать один ничего не сможет».

Сергей Ненаглядов работает на предприятии атомного ледокольного флота 23 года. Коллектив Росатомфлота желает Сергею Дмитриевичу новых достижений и успехов в деле обеспечения радиационной безопасности.