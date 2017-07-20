В окрестностях Мончегорска замечен медведь

20 Июля 2017 года, 14:43

МОНЧЕГОРСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В ЕДДС МКУ «Управление ГО и ЧС» в июле 2017 года от граждан поступала информация о передвижении медведя в районе отвалов у второго поворота на Бобровую Губу и отвалов в районе родника.

О фактах появления медведей просьба информировать ЕДДС МКУ «Управление ГО и ЧС» города Мончегорска по телефонам 055, 7-68-44, 9212701415. При встрече с медведем следует соблюдать рекомендованные правила.

Ранее медведей уже видели возле поселка Титан, в Апатитах и Оленегорске.

Фото: foto-basa.com