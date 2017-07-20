Путин не понадобился: жителям многоэтажки в центре Мурманска дали горячую воду

20 Июля 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в дом №6 на Кольском проспекте после девятимесячного перерыва в квартиры мурманчан стала поступать горячая вода.

Жители шестого дома по Кольскому проспекту, чтобы привлечь внимание, повесили на фасаде баннер с надписью «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды». Вчера его демонтировали спасатели.

Подача горячей воды была прекращена в октябре прошлого года, когда был самовольно демонтирован участок трубы от бойлера, расположенного в соседнем доме. Энергетики и УК не могли попасть в помещение, где располагался бойлер, так как председатель ТСН «Кирова, 49» отказывался предоставлять доступ.

Фото: Вечерний Мурманск