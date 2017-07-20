Администрация Мурманска ищет владельцев мемориальных досок

20 Июля 2017 года, 15:36

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Управление Ленинского административного округа администрации Мурманска просит владельца мемориальных досок, расположенных на домах №33/2 и №47 по улице Лобова, а также стелы с надписью «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», установленной на пересечении улиц Чумбарова-Лучинского и Аскольдовцев, в течение месяца (со дня опубликования объявления) представить правоустанавливающие документы на объекты.

При отсутствии заявленных прав будет решаться вопрос о передаче мемориальных досок в муниципальную собственность.

Документы необходимо предоставить в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу: Героев-североморцев, 33, каб. №307, контактные телефоны: 43-33-77, 43-33-74.

АГМ