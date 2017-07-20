Алиментами займётся спецотдел УФССП

20 Июля 2017 года, 15:49

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области информирует о создании с 1 августа нового структурного подразделения – Отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Мурманску.

Все исполнительные производства данной категории, находящиеся на исполнении в других структурных подразделениях Управления на территории Мурманска, будут переданы для их исполнения в образованное структурное подразделение.

Отдел будет располагаться по адресу: Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 46 корп. 2.

Контактные телефоны: 8 (8152) 40-22-01 – канцелярия; 8 (8152) 40-22-32 – начальник отдела.