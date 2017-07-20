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Главная » НОВОСТИ » В Госдуму внесен законопроект о запрете открытой перевалки угля в морских портах
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 16:21

В Госдуму внесен законопроект о запрете открытой перевалки угля в морских портах


РОССИЯ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР внесли проект федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», передает PortNews. Проект предусматривает открытую перевалку угля.

«Статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнить частью 5 следующего содержания: «Морские терминалы, осуществляющие перевалку пылящих навалочных грузов, должны быть оборудованы закрытыми зонами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, исключающими вынос пыли во внешнюю среду», – говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что от жителей портовых городов и поселков Приморского края поступают многочисленные обращения с жалобами на загрязнение окружающей среды при открытой перегрузке на морские суда пылящих навалочных грузов (в том числе угля, свинцового и цинкового концентратов, сульфата аммония, глинозема).

«Анализ ситуации, сложившейся с загрязнением атмосферного воздуха угольной пылью от эксплуатации открытых угольных терминалов в других субъектах Российской Федерации, позволяет сделать вывод о наличии аналогичных проблем», – указано в записке.

Изменения в ФЗ предлагают законодательно закрепить оборудование строящихся морских терминалов закрытыми зонами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, исключающими вынос пыли во внешнюю среду. Действующие и реконструируемые морские терминалы, по мнению депутатов, должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение года с даты вступления изменений в силу.

Напомним, во время «прямой линии» с президентом жители Находки обратились к Путину с просьбой приостановить работу угольных терминалов, которые ведут перевалку угля открытым способом. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила о готовности принятия поправок к действующему законодательству, которые бы запретили открытую перевалку угля.

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