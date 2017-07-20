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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Генпрокуратура требует от Минстроя ускорить расселение аварийного жилья
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 16:40

Генпрокуратура требует от Минстроя ускорить расселение аварийного жилья


РОССИЯ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – С 2014 года программы по переселению россиян из аварийного жилья были реализованы на 75%, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре России. Надзорное ведомство проверило работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в этой области и выявило большое число нарушений.

Как сообщил начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, по результатам проверки Минстрою было внесено представление об устранении нарушений законодательства при переселении граждан из аварийного жилья и капитальном ремонте жилых домов. Он отметил, что «за период с 2014 года по июнь 2017 региональные программы по переселению граждан, финансируемые Фондом ЖКХ, выполнены только на 75%».

По его словам, на начало этого года в пяти регионах не были завершены этапы расселения, запланированные на 2013–2014 годы, еще в 19 — этапы 2014–2015 годов, а в 42 субъектах — 2015–2016 годов. В июне стало известно, что задачу в Мурманской области строители выполнили примерно на 85%, 579 человек из 300 аварийных жилых помещений не расселены.

«Увеличение числа регионов, на территории которых не соблюдаются сроки ликвидации аварийного жилья, угрожает жизни, здоровью и имуществу более 177 тысячам граждан, которых не переселили из непригодных для проживания помещений, — подчеркнул Куренной. — Аналогичная ситуация сложилась при осуществлении региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах».

По прогнозам Минстроя, большинство российских регионов справятся с задачей, поставленной президентом. Так, 14 субъектов России расселение уже завершили, а еще 43 завершат его к 1 сентября, заявили в министерстве.

«При этом мы понимаем риски по ряду субъектов, и ситуация там находится на особом контроле. Несмотря на то, что Минстрой России не имеет полномочий по дисциплинарным и административным мерам, мы выступили с предложением о наложении штрафов на ряд регионов. Так, за невыполнение целевых показателей 2014 и 2015 годов, за непредставление отчетности и представление недостоверной отчетности, а также за нарушения сроков устранения строительных дефектов были вынесены решения о возврате финансовой поддержки из фонда ЖКХ в отношении 46 субъектов России в размере 540,7 млн рублей», — сообщили в Минстрое.

От штрафа освобождены лишь семь регионов, в которых произошли чрезвычайные ситуации, и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

Представители Минстроя рассказали, что уже обсудили с Генпрокуратурой все выявленные нарушения. В ближайшее время будет сформирован план их устранения.

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