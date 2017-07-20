В Мурманске взялись за лестницы

20 Июля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 20 июля – В Мурманске в рамках летней ремонтной кампании продолжаются ремонты объектов улично-дорожной сети. На улице Полярные Зори рядом с домом №30 сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» приступили к обновлению пешеходной лестницы.

«Этот объект был включен в план ремонта в связи с обращениями горожан. Сотрудники демонтировали устаревшее бетонное сооружение и приступили к подготовительным работам для установки новой конструкции», – рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус.

Пешеходная связь имеет важное значение для городской инфраструктуры. В этом году будут отремонтированы 9 лестниц во всех округах Мурманска. Самые масштабные работы развернутся на объектах по улице Старостина рядом с домом №21 и улице Лесной в микрорайоне Абрам-Мыс. Кроме того, обновится покрытие городских тротуаров, система наружного освещения.

АГМ