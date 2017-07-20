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Главная » НОВОСТИ » Приставы спишут почти триллион рублей долгов россиян
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 17:44

Приставы спишут почти триллион рублей долгов россиян


РОССИЯ/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн рублей безнадежных долгов граждан перед банками, следует из данных, предоставленных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) «Известиям».

Приставы получают в работу долги граждан перед банками после того, как по делу о взыскании задолженности вынесено решение суда и наступает стадия исполнительного производства. Как правило, банки подают в суды на заемщиков, когда взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным.

По данным ФССП, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 трлн рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016 приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе (общая сумма задолженности составляла 3 трлн). За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей. 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май приставы закрыли 18,6% производств. По прогнозам источника, близкого к ФССП, за шесть месяцев этот показатель составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%.

По его данным, 49% закрытых исполнительных производств — это фактически 1 трлн списанных безнадежных долгов. При этом собеседник «Известий» подчеркнул, что всё чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.

«Производства стали быстрее заканчиваться невозможностью исполнения, — подтвердил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. — Это случаи, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Также окончание исполнительного производства производится при признании должника банкротом. При увеличении количества дел о банкротстве увеличивается и количество оконченных исполнительных производств».

По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 65%.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

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