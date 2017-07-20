Мурманск: прогноз отключений на 21 июля

20 Июля 2017 года, 19:25

МУРМАНСК/ 20 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июля.

С 08.00 17.07.2017 до 24.00 31.07.2017 остановка Дизельной котельной – (Прибрежная 1, 6, 23, 25 ) - 4 дома

С 08.00 11.07.2017 до 24.00 24.07.2017 полная остановка Восточной котельной - 458 домов

С 08.00 18.07.2017 до 24.00 21.07.2017 опрессовка тепловых сетей от котельной «п. Роста» - 114 домов

С 08.00 19.07.2017 до 24.00 01.08.2017 полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 16.00 пр. Кольский, 186

ул. Шевченко, 11, 11а, 14, 15, 16а, 18, 24, 26, 28, 7, 7б, 7а

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 14.00 ул. Первомайская, 6, 2, 4

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Халтурина, 44

ул. Советская, 15

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 пр. Кольский, 67, 69

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.