Пропавших на Имандре рыбаков нашли мёртвыми

21 Июля 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Апатитский Следком начал доследственную проверку по факту обнаружения на озере Имандра тел двух мужчин с признаками утопления.

«Тела мужчин, 1974 и 1980 годов рождения, были обнаружены в районе губы Ближняя северо-западной части озера Имандра. Следов насильственной смерти не обнаружено», – сообщили «Би-порту» в Следственном отделе по городу Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области.

Напомним, в начале июля в районе губы Ближняя была найдена пустая лодка рыбаков. К поискам подключились спасатели и волонтёры. Следователям предстоит опросить свидетелей, родственников, а также провести иные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.