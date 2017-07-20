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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Пропавших на Имандре рыбаков нашли мёртвыми
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 08:55

Пропавших на Имандре рыбаков нашли мёртвыми


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Апатитский Следком начал доследственную проверку по факту обнаружения на озере Имандра тел двух мужчин с признаками утопления.

«Тела мужчин, 1974 и 1980 годов рождения, были обнаружены в районе губы Ближняя северо-западной части озера Имандра. Следов насильственной смерти не обнаружено», – сообщили «Би-порту» в Следственном отделе по городу Апатиты СУ СК РФ по Мурманской области.

Напомним, в начале июля в районе губы Ближняя была найдена пустая лодка рыбаков. К поискам подключились спасатели и волонтёры. Следователям предстоит опросить свидетелей, родственников, а также провести иные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.

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