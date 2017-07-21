Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост

21 Июля 2017 года, 09:36

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Жители посёлка Шонгуй в очередной раз пытаются привлечь внимание властей к проблеме разрушающегося моста.

Проблему аварийного моста через реку Кола местные жители поднимали неоднократно. Так в 2014 году мост был признан не подлежащим реконструкции, однако ни демонтажа, ни строительства новой мостовой переправы сделано не было.

«Мост ветшает буквально на глазах, такое впечатление, что он буквально тает. Разрушаются опоры, проваливается полотно...», – пишут жители Шонгуя в социальных сетях.

Периодически обновляются таблички «Проход закрыт», однако для местных жителей этот мост – единственный способ перейти с одного берега Колы на другой: он соединяет жилую часть поселка с дачными участками, железнодорожной станцией и воинской частью, где работает большая часть местного населения (более 150 человек).

Фото: Олеся Раева