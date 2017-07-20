Finnair получил рекордную прибыль

21 Июля 2017 года, 09:52

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Национальный перевозчик Финляндии Finnair за первый квартал 2017 года получил рекордную прибыль, сообщает Yle. Главная причина роста показателей - возросший спрос на пассажирские перевозки, при этом цены остались на прежнем уровне.

Согласно данным компании, финансовый оборот перевозчика увеличился на 11,2%, достигнув 633 млн евро. Finnair предполагает, что в ближайшее время объём перевозок продолжит расти в течение года. Согласно прогнозам, объём может вырасти до 10%, по сравнению с прошлогодними показателями.

Напомним, в летнем расписании мурманского аэропорта значатся чартерные рейсы финского национального перевозчика. Часть их выполняется под круизы на Северный полюс, другие – возят рыбаков на реки и озёра Мурманской области. Finnair также на летний период увеличил частоту полётов между Петербургом и Хельсинки – до трёх рейсов в день.

Фото: Максим Паламарчук