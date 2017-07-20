Мурманский областной избирком посчитал избирателей

21 Июля 2017 года, 10:10

МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 1 июля 2017 года в Мурманской области правом голоса обладают 617 397 человек. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

В соответствии со ст. 16 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», численность устанавливается на основании сведений, которые представляют главы местных администраций.

Наибольшее количество избирателей, имеющих право голоса, зарегистрировано в областном центре – 247 464 человек. А наименьшее – в населённом пункте Ура-Губа: здесь на 1 июля зарегистрировано всего 409 избирателей.