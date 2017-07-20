Аэрофлот дополнительно поощрит пилотов

21 Июля 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Правление ПАО «Аэрофлот» приняло решение о введении с 1 октября 2017 года дополнительной системы поощрения пилотов. Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика.

«Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке статьи 191 ТК РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу действующему командно-летному, летно-инструкторскому составу и командирам воздушных судов дополнительно будет выплачиваться от 75 до 240 тысяч рублей (в зависимости от стажа)», – говорится в сообщении.

Ранее руководство Аэрофлота приняло решение о единовременной выплате для поступающих на работу командиров воздушных судов и вторых пилотов – по 650 и 350 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что система поощрений пилотов соответствует мировой практике гражданской авиации. «Это очередной шаг Аэрофлота по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов, который должен содействовать закреплению в ведущей российской авиакомпании высококвалифицированных летных кадров», – указано в распространённом релизе.

Напомним, национальный перевозчик выполняет три ежедневных рейса по маршруту Москва – Мурманск – Москва (аэропорт Шереметьево).

Фото: М. Паламарчук