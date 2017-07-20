Госавтоинспекторы напомнили детям правила езды на велосипеде

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива» В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива»
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Как соединить берег с морем? Военные инженеры Северного флота провели эксперимент
 
 
 
 

Курсы валют 21.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,7302
-0,4263
1 USD
Доллар США
59,0823
-0,1595
1 EUR
Евро
68,0037
-0,2725
10 NOK
Норвежских крон
73,0864
-0,1701
10 SEK
Шведских крон
71,0679
-0,3585
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
21 Июля 2017, 09:36
Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
В Госдуму внесен законопроект о запрете открытой перевалки угля в морских портах
20 Июля 2017, 16:21
В Госдуму внесен законопроект о запрете открытой перевалки угля в морских портах
Путин не понадобился: жителям многоэтажки в центре Мурманска дали горячую воду
20 Июля 2017, 14:50
Путин не понадобился: жителям многоэтажки в центре Мурманска дали горячую воду
В окрестностях Мончегорска замечен медведь
20 Июля 2017, 14:43
В окрестностях Мончегорска замечен медведь
 
 
 
 

Самое читаемое

Найдено тело выпавшего из лодки спасателя на Западной Лице
20 Июля 2017, 13:43
Путин не понадобился: жителям многоэтажки в центре Мурманска дали горячую воду
20 Июля 2017, 14:50
СМИ: солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
20 Июля 2017, 21:29
Пропавших на Имандре рыбаков нашли мёртвыми
21 Июля 2017, 08:55
В окрестностях Мончегорска замечен медведь
20 Июля 2017, 14:43
Госдума разрешила авиакомпаниям взимать плату за багаж на невозвратных тарифах
20 Июля 2017, 13:21
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Госавтоинспекторы напомнили детям правила езды на велосипеде
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 11:40

Госавтоинспекторы напомнили детям правила езды на велосипеде


МУРМАНСК/ 21 июля - В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции совместно с ветеранами ГАИ-ГИБДД и велоклубом «Норд-Байк» провели велосипедную эстафету «Шлем - всему голова».

Ребятам из детского оздоровительного лагеря на базе гимназии №8 организаторы мероприятия напомнили действующие правила дорожного движения для велосипедистов.

В период летних каникул повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием тех, кто передвигается на двухколесном транспорте. Причиной тому может стать незнание элементарных правил.

Полицейские акцентировали внимание на том, что, садясь за руль велосипеда, человек тут же становится водителем. Он обязан знать, как совершить маневр, действовать при повороте и торможении, где можно ездить, где нельзя, в каком возрасте разрешается кататься по проезжей части, и как правильно пересекать пешеходный переход.

Эту и другую полезную информации сотрудники ГИБДД и ветераны службы озвучили подросткам в рамках акции. Помимо этого, с детьми побеседовали об использовании защитной экипировки, и объяснили каким образом она сможет уберечь их от травм.

Завершилось мероприятие тематической викториной. Ребята отгадывали загадки, посвященные знанию Правил дорожного движения, затем полицейские ответили на интересующие детей вопросы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта