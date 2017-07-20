Госавтоинспекторы напомнили детям правила езды на велосипеде

21 Июля 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 21 июля - В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции совместно с ветеранами ГАИ-ГИБДД и велоклубом «Норд-Байк» провели велосипедную эстафету «Шлем - всему голова».

Ребятам из детского оздоровительного лагеря на базе гимназии №8 организаторы мероприятия напомнили действующие правила дорожного движения для велосипедистов.

В период летних каникул повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием тех, кто передвигается на двухколесном транспорте. Причиной тому может стать незнание элементарных правил.

Полицейские акцентировали внимание на том, что, садясь за руль велосипеда, человек тут же становится водителем. Он обязан знать, как совершить маневр, действовать при повороте и торможении, где можно ездить, где нельзя, в каком возрасте разрешается кататься по проезжей части, и как правильно пересекать пешеходный переход.

Эту и другую полезную информации сотрудники ГИБДД и ветераны службы озвучили подросткам в рамках акции. Помимо этого, с детьми побеседовали об использовании защитной экипировки, и объяснили каким образом она сможет уберечь их от травм.

Завершилось мероприятие тематической викториной. Ребята отгадывали загадки, посвященные знанию Правил дорожного движения, затем полицейские ответили на интересующие детей вопросы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)