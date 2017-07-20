В Мурманской области будут созданы силы гражданской обороны

21 Июля 2017 года, 11:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило создать в регионе силы гражданской обороны и поддерживать их в готовности к действиям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителям исполнительных органов государственной власти региона предписано определить подведомственные организации, в которых должны быть созданы силы гражданской обороны, а затем организовать их создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности. Кроме того, им нужно вести реестр организаций, создающих силы гражданской обороны, осуществлять их учет, а также ежегодно уточнять их перечень по состоянию на 1 января. Еще одна обязанность исполнительных органов власти – организация планирования применения сил гражданской обороны

Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований даны те же рекомендации.

Главному управлению МЧС России по Мурманской области рекомендовано организовать методические руководство созданием сил гражданской обороны, вести реестр организаций, создающих силы гражданской обороны и организовать планирование применения ее сил.