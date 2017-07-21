Тральщик «Соловецкий юнга» начал переход в Белое море для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг

21 Июля 2017 года, 12:34

РОССИЯ/ 21 июля - Сегодня базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Соловецкий юнга» начал переход из акватории Екатерининской гавани в Белое море для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Переход тральщика Баренцевым и Белым морями продлится несколько дней.

В Беломорской военно-морской базе тральщик примет на борт командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и губернатора Архангельской области Игоря Орлова и затем отправится в назначенную точку Белого моря, где состоится встреча «Соловецкого юнги» с теплоходом «Александр Шабалин», на котором на Соловецкие острова следуют ветераны школы юнг и юнармейцы из Карелии. В море пройдет церемония возложения венков на воду.

Основные мероприятия празднования 75-летия Соловецкой школы юнг спланированы на 25 июля. Помимо ветеранов школы юнг в них примут участие командование и военнослужащие Северного флота – Беломорской военно-морской базы, подразделений сухопутных и береговых войск, творческие коллективы.

На Соловецком рейде во время праздничных мероприятий будут находиться корабли Северного флота – базовый тральщик «Соловецкий юнга» и малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар».