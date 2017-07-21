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Мурманчане, которые просили у Путина горячей воды, ее получили, но ненадолго
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области полицейские приняли участие в межведомственных операциях «Костёр» и «Путина»
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 13:36

В Мурманской области полицейские приняли участие в межведомственных операциях «Костёр» и «Путина»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля - В рамках межведомственных оперативно-профилактических операций «Костёр» и «Путина» на территории государственного природного биологического (рыбохозяйственного) заказника регионального значения «Варзугский» проведён природоохранный рейд с участием сотрудников УМВД России по Мурманской области, ОБЭП МО МВД России «Кандалакшский», Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Баренцево-Беломорское Территориальное управление Государственного Комитета РФ по Рыболовству, ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», ГОБУ «Мурманская авиабаза», Государственный охотничий надзор МПРиЭ по Мурманской области, ГОКУ «Кандалакшское лесничество».

В Терский район участники рейда приехали из Мурманска, Ловозера и Кандалакши для выявления нарушений и преступлений на особо охраняемой природной территории и проведения профилактической работы с гражданами.

В результате проведённого рейдового мероприятия выявлено 26 правонарушений природоохранного законодательства. В их числе 13 нарушений Правил рыболовства и 2 факта самовольного использования лесных участков под размещение туристических рыболовных лагерей, а также 5 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, 5 нарушений режима пребывания на особо охраняемых природных территориях, 1 нарушение Правил охоты. Возбуждено 26 дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Полицейские продолжают борьбу с незаконным выловом биоресурсов в рамках проходящей сейчас операции «Путина».

Стоит отметить, что за первое полугодие 2017 года выявлено 646 административных нарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов. Возбуждено 31 уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Изъято 768 орудий лова, свыше 60 транспортных средств.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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