В свой день рождения «Аэропорт Мурманск» наградил лучших споттеров

21 Июля 2017 года, 14:53

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня 41-й день рождения отмечает Международный аэропорт Мурманска. 21 июля 1976 года в Мурманск прилетел первый рейс из Петербурга. Это стало ознаменованием новой эры развития авиации в Заполярье. Чуть позже ввели в эксплуатацию здание пассажирского терминала. Теперь в планах воздушной гавани расширение и модернизация инфраструктуры.

Сегодня аэропорт не только принимал поздравления, но и сам дарил подарки – в главной воздушной гавани Заполярья прошла торжественная церемония награждения авторов лучших снимков, сделанных во время летнего споттинга «Обнимая Небо...».

«Нам очень приятно, что награждение лучших проходит в день рождения аэропорта. Мы получили огромное количество фотографий, из которых действительно очень сложно было выбрать лучших – они все очень позитивные», – рассказала агентству управделами аэропорта Лилия Сальникова.

«В этом году было заявлено и участвовало рекордное количество фотографов и блогеров. Расширилась география участников – споттинг посетили участники из Петербурга и Москвы, а самый юный участник, несмотря на раннее начало споттинга, приехал из Апатитов. Уже можно говорить о настоящем мурманском сообществе споттеров, и в их числе – Tele2», – подвёл итоги мероприятия главный редактор ИА «Би-порт» Вячеслав Городецкий.

«По итогам споттинга в соцсетях с нашими хештегами можно найти большое количество фотографий участников. Креативные снимки, интересные ракурсы, поэтому выбирать победителя конкурса «Другой ракурс» было непросто. И мы считаем, что оба наших победителя получают награды заслуженно», – поздравил победителей директор мурманского филиала Tele2 Мурад Ахметов.

Споттинг «Обнимая Небо... » был организован Международным аэропортом Мурманска совместно с оператором сотовой связи Tele2 Мурманск, при участии авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Нордавиа». Партнёрами мероприятия выступили компании «Евророс» и «Кондитерский дом Бурченковых». Генеральный медиа-партнёр – ИА «Би-порт».