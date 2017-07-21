Детский городок на Семёновском озере снесен

21 Июля 2017 года, 15:20

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска в рамках традиционного объезда проверил ход работ по благоустройству комплекса семейного отдыха «Детский городок «Сказка», расположенного в районе Семеновского озера.

По просьбам мурманчан летом прошлого года городские власти приняли решение возродить детскую территорию отдыха. Проект будущего парка был представлен на всеобщее обозрение для обсуждения и внесения предложений.

«При проектировании было проведено серьезное обследование конструкций, которое показало, что они находились в предаварийном состоянии. Для безопасности посетителей парка разрушенные объекты снесены. Полюбившиеся мурманчанам башни сказочного замка будут возведены заново и станут лицом детского городка», – заверил Сысоев.

«В этом году будут проведены все необходимые подготовительные работы, выполнена планировка территории, прокладка инженерных сетей», – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Территория комплекса будет выстроена с учетом рельефа местности. В детском городке появятся общественная, хозяйственно-бытовая, парковая и игровые зоны. Каждая из них будет выполнена в определенной тематике. В городке поселятся персонажи русских сказок: Аленушка, Царевна-лягушка, Колобок, Иван-царевич и многие другие. Кроме того, установят около 70 скамеек, урны, выполнят озеленение.

АГМ