Региональное Правительство ежегодно будет определять лучший МФЦ

21 Июля 2017 года, 15:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Для выявления лучших практик организации предоставления услуг по принципу «одного окна», а также наиболее эффективно работающих сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг правительство Мурманской области постановило ежегодно проводить региональный конкурс «Лучший многофункциональный центр Мурманской области».

Конкурс проводится в номинациях «Лучший МФЦ» (категории «МФЦ с количеством более 5 окон предоставления государственных и муниципальных услуг» и «МФЦ с количеством 5 и менее окон предоставления государственных и муниципальных услуг»), «Лучший проект МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Победители в последней номинации премируются в размере не менее пяти тысяч рублей.