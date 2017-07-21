Руководители Мурманска примут участие в краснодарском форуме «Городская среда»

21 Июля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Глава Мурманска Дмитрий Филиппов и заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова примут участие в форуме «Городская среда», который пройдёт 24 июля в Краснодаре.

Встреча посвящена вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств. Итогом работы должно стать принятие резолюции, в которую войдут предложения участников форума со всей страны.

«Городская среда» - партийный проект «Единой России», направленный на благоустройство мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Проект координирует работу между органами власти всех уровней.

В 2017 году в Мурманске в рамках реализации проекта» будут отремонтированы четыре двора: на ул. Достоевского, 20, 21, 22; ул. Миронова, 1, 3, 10; ул. Юрия Гагарина, 25/2, 25 и ул. Анатолия Бредова, 12, 14, 20. Будут отремонтированы проезды, тротуары, пешеходные дорожки и сети наружного освещения, обустроены контейнерные площадки, организованы места парковок для временного хранения автомобилей, оборудованы детские и спортивные площадки, обеспечены условия доступности для маломобильных групп населения.

АГМ