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Главная » НОВОСТИ » В Финляндии открылся сезон ловли раков
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 17:06

В Финляндии открылся сезон ловли раков


ФИНЛЯНДИЯ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в полдень в Финляндии открылся сезон ловли раков, сообщает Yle.

По прогнозу Центра природных ресурсов, в этом году в финских водоемах ожидается хороший улов раков, правда, из-за прохладной погоды пик сезона наступит на две недели позже обычного.

Отмечается, что в прошлом году в реках и озерах осталось много молодых раков, которые за год выросли до необходимых размеров.

В Финляндии ловятся две разновидности раков: американские сигнальные и речные раки. Сезон ловли продлится до конца октября.

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  • А у нас все раком, но выживают пока.
 
 
 
 
 
 
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