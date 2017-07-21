21 Июля 2017 года, 17:06

ФИНЛЯНДИЯ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в полдень в Финляндии открылся сезон ловли раков, сообщает Yle.

По прогнозу Центра природных ресурсов, в этом году в финских водоемах ожидается хороший улов раков, правда, из-за прохладной погоды пик сезона наступит на две недели позже обычного.

Отмечается, что в прошлом году в реках и озерах осталось много молодых раков, которые за год выросли до необходимых размеров.

В Финляндии ловятся две разновидности раков: американские сигнальные и речные раки. Сезон ловли продлится до конца октября.