Отдел по ГО и ЧС напоминает о мерах пожарной безопасности в лесу

21 Июля 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Отдел по ГО и ЧС администрации Мурманска напоминает жителям и гостям города о мерах безопасности и правилах поведения в лесу.

Разжигать костер можно только в специально отведенных местах, а если таких мест нет, то необходимо самостоятельно подготовить площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта.

Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидать место привала можно, только убедившись, что ни одно полено или ветка больше не тлеет.

В случае опасного возгорания нужно тушить очаг возгорания с помощью воды или забрасывая его землей. Можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев.

В случае обнаружения возгорания сухой растительности нужно немедленно сообщить о случившемся по телефону «01», «112» или «051».

На всей территории Сибирского федерального округа действует особый противопожарный режим. Во всех пожароопасных регионах работает авиация МЧС России (Бе-200, Ил-76, Ми-8) совместно с наземными группировками пожарных и специалистов лесной охраны.

АГМ