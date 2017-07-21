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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Отдел по ГО и ЧС напоминает о мерах пожарной безопасности в лесу
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 16:40

Отдел по ГО и ЧС напоминает о мерах пожарной безопасности в лесу


МУРМАНСК/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Отдел по ГО и ЧС администрации Мурманска напоминает жителям и гостям города о мерах безопасности и правилах поведения в лесу.

Разжигать костер можно только в специально отведенных местах, а если таких мест нет, то необходимо самостоятельно подготовить площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта.

Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидать место привала можно, только убедившись, что ни одно полено или ветка больше не тлеет.

В случае опасного возгорания нужно тушить очаг возгорания с помощью воды или забрасывая его землей. Можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев.

В случае обнаружения возгорания сухой растительности нужно немедленно сообщить о случившемся по телефону «01», «112» или «051».

На всей территории Сибирского федерального округа действует особый противопожарный режим. Во всех пожароопасных регионах работает авиация МЧС России (Бе-200, Ил-76, Ми-8) совместно с наземными группировками пожарных и специалистов лесной охраны.

АГМ

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