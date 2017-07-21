В Североморске в День Военно-Морского флота России состоится масштабная выставка вооружения и военной техники

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива» В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива»
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
«Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале «Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Мурманская библиотека станет интеллект-центром, а строительство Нахимовского училища закончат к сентябрю
 
 
 
 

Курсы валют 21.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,7302
-0,4263
1 USD
Доллар США
59,0823
-0,1595
1 EUR
Евро
68,0037
-0,2725
10 NOK
Норвежских крон
73,0864
-0,1701
10 SEK
Шведских крон
71,0679
-0,3585
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.7 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

В Москве отменен вылет самолета рейса Мурманск - Сочи
21 Июля 2017, 13:16
В Москве отменен вылет самолета рейса Мурманск - Сочи
В Мурманской области будут созданы силы гражданской обороны
21 Июля 2017, 11:58
В Мурманской области будут созданы силы гражданской обороны
Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
21 Июля 2017, 11:25
Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
21 Июля 2017, 09:36
Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
 
 
 
 

Самое читаемое

Пропавших на Имандре рыбаков нашли мёртвыми
21 Июля 2017, 08:55
СМИ: солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
20 Июля 2017, 21:29
Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
21 Июля 2017, 09:36
Аэрофлот дополнительно поощрит пилотов
21 Июля 2017, 10:50
Депутатом облдумы может стать глава Оленегорска
21 Июля 2017, 11:07
В Мурманской области сохраняется прохладная погода
21 Июля 2017, 08:53
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Североморске в День Военно-Морского флота России состоится масштабная выставка вооружения и военной техники
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 18:36

В Североморске в День Военно-Морского флота России состоится масштабная выставка вооружения и военной техники


СЕВЕРОМОРСК/ 21 июля - 30 июля, в День Военно-Морского флота России, в главной базе Северного флота (СФ) – городе Североморске – состоится масштабная выставка вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Жители и гости флотской столицы смогут посетить экспозицию образцов ВВСТ армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота, инженерной службы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также площадку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Экспозиция армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота будет включать около 20 единиц вооружения и военной техники. Это береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, основной боевой танк Т-72, с закрытой кабиной, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-4» и другая техника, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

На площадке инженерных войск Северного флота жителям и гостям Североморска будут представлены переносной искатель проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, селективный индукционный миноискатель ИМП-С2. Любой желающий сможет сфотографироваться в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2.

Интересной для ознакомления станет площадка показа образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. Это передвижная рекомпрессионная водолазная станция, трёхболтовое вентилируемое снаряжение со шлемом УВС-50М, гелиокислородное снаряжение, снаряжение водолазное универсальное СВУ-5, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Обзор – 150», подводный гидравлический инструмент.

В день ВМФ России для посещения будут открыты боевые корабли Северного флота. На причале № 6 – большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

На территории соединения противолодочных кораблей Северного флота также планируется работа полевой кухни. Военные повара угостят жителей и гостей Североморска традиционной гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем.

Свободный вход на территорию соединения противолодочных кораблей СФ будет открыт за морским вокзалом флотской столицы с 13:00 до 17:00.

Во время проведения праздничных мероприятий на Приморской площади будет развёрнут пункт по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту, где офицеры объединений Северного флота дадут подробные консультации по вопросам поступления на военную службу, ознакомят желающих с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, и расскажут об условиях прохождения службы в конкретных подразделениях.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Североморске откроется выставка, посвященная Дню ВМФ
2.
Тральщик «Соловецкий юнга» начал переход в Белое море для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Соловецкой школы юнг
3.
Экспозиция «О море и моряках» откроется в Полярном
4.
Флагманы Северного флота готовы к заходу на Балтику
5.
Северный флот провел эксперимент по оборудованию причала в условиях Арктики
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта