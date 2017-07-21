В Заполярье ожидается до +16 º

МУРМАНСК/22 июля/БИ-ПОРТ - В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +11+16º.
Как обещают синоптики, 22 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдет дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +11+16°. 23 июля ожидается смещение циклона с юга Урала на Архангельскую область. По Мурманской области усилится северо-восточный ветер, в отдельных районах пройдет дождь, температура воздуха понизится. 24-25 июля при дальнейшем смещении циклона на юг Карелии, на Кольском полуострове ветер ослабеет, количество облачности уменьшится и днем воздух прогреется 24 июля до +14+19°, 25 июля до +19+24°.
Сейчас в Мурманске +11°.