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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске намечается рейд "Бутылочка"
 
 
 
 
22 Июля 2017 года, 13:15

В Мурманске намечается рейд "Бутылочка"


МУРМАНСК/22 июля/БИ-ПОРТ  - За 6 месяцев 2017 года на территории Мурманска по вине водителей,  которые сели за руль в пьяном виде произошло 4 ДТП - 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Еще 5 ДТП с 11 пострадавшими произошли по вине водителей, которые отказались от освидетельствования.

В соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 1,5 до 2-х лет и административных штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Нетрезвый водитель представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

 

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