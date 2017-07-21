Алина Кабаева стала первым послом ЧМ-2017 по художественной гимнастике

22 Июля 2017 года, 14:18

МИР/22 июля - Олимпийская чемпионка Алина Кабаева стала первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в 2017 году в Пезаро (Италия), передает «Р-Спорт» со ссылкой на официальный аккаунт Всероссийской федерации художественной гимнастики в Instagram.

Международная федерация гимнастики (FIG) с нынешнего года будет выбирать на каждый чемпионат мира почетных послов, задача которых будет состоять в популяризации и продвижении вида спорта на международном уровне.

Чемпионат мира в Пезаро пройдет с 30 августа по 3 сентября.