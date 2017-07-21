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Главная » НОВОСТИ » В России создадут военные конвертопланы
 
 
 
 
22 Июля 2017 года, 15:20

В России создадут военные конвертопланы


РОССИЯ/22 июля -  В России в интересах военных создаются конвертопланы и тяжелые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, передает «Интерфакс».

«Работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы», — сказал Бондарев.

Главком ВКС также отметил, что в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать «стаей».

«Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», — добавил Бондарев.

 

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