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Главная » НОВОСТИ » Домам культуры в небольших городах окажут поддержку
 
 
 
 
22 Июля 2017 года, 16:22

Домам культуры в небольших городах окажут поддержку


РОССИЯ/22 июля/БИ-ПОРТ - Подписало постановление, которое вводит государственную поддержку для домов культуры в населенных пунктах с населением меньше 50 тыс. человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина 

«Государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы... предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Подписанным постановлением действие правил распространено на дома культуры, расположенные в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, действие государственной поддержки будет распространяться и на филиалы таких домов культуры. В правительстве отмечают, что решение направлено на развитие сферы культуры в сельской местности.

 

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