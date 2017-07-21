Домам культуры в небольших городах окажут поддержку

22 Июля 2017 года, 16:22

РОССИЯ/22 июля/БИ-ПОРТ - Подписало постановление, которое вводит государственную поддержку для домов культуры в населенных пунктах с населением меньше 50 тыс. человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

«Государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы... предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Подписанным постановлением действие правил распространено на дома культуры, расположенные в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, действие государственной поддержки будет распространяться и на филиалы таких домов культуры. В правительстве отмечают, что решение направлено на развитие сферы культуры в сельской местности.