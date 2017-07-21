СМИ: владельца "Ведомостей" лишили гражданства РФ

23 Июля 2017 года, 08:52

РОССИЯ/ 22 июля - Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев подтвердил, что ему аннулировали ранее выданное российское гражданство, пишет газета на своем сайте.

Ранее об этом сообщила газета РБК со ссылкой на письмо бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве. По информации газеты, Кудрявцев сдал российский паспорт еще в марте. Согласно данным источника издания, близкого к бизнесмену, срок пребывания Кудрявцева в России на основании безвизового соглашения с Израилем истекает — он скоро должен будет покинуть страну.

В феврале Мосгорсуд удовлетворил заявление ФМС о признании ложными сведений, указанных Кудрявцевым в анкете на получение российского гражданства.

По данным СМИ, Кудрявцев в начале 90-х сменил советский паспорт на израильский.

Сам Кудрявцев заявил "Новой газете", что ФМС "заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство". По его словам, там нашлась "нехватка некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен". Он не стал уточнять, о каких именно данных идет речь. Как сказал Кудрявцев, "эта информация в конкретную анкету попросту не влезла".