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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » СМИ: владельца "Ведомостей" лишили гражданства РФ
 
 
 
 
23 Июля 2017 года, 08:52

СМИ: владельца "Ведомостей" лишили гражданства РФ


РОССИЯ/ 22 июля - Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев подтвердил, что ему аннулировали ранее выданное российское гражданство, пишет газета на своем сайте.

Ранее об этом сообщила газета РБК со ссылкой на письмо бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве. По информации газеты, Кудрявцев сдал российский паспорт еще в марте. Согласно данным источника издания, близкого к бизнесмену, срок пребывания Кудрявцева в России на основании безвизового соглашения с Израилем истекает — он скоро должен будет покинуть страну.

В феврале Мосгорсуд удовлетворил заявление ФМС о признании ложными сведений, указанных Кудрявцевым в анкете на получение российского гражданства.

По данным СМИ, Кудрявцев в начале 90-х сменил советский паспорт на израильский.

Сам Кудрявцев заявил "Новой газете", что ФМС "заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство". По его словам, там нашлась "нехватка некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен". Он не стал уточнять, о каких именно данных идет речь. Как сказал Кудрявцев, "эта информация в конкретную анкету попросту не влезла".

 

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