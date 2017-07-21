Цирковая обезьяна покусала женщину и скрылась

23 Июля 2017 года, 12:04

РОССИЯ/22 июля - Обезьяну, которая покусала женщину в Рязанской области, пытаются найти 70 человек. Происшествие обсуждает вся страна.

Поиски животного начались вчера и продолжаются сегодня, в них участвуют более 70 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС, аварийно-спасательной службы региона с кинологическим расчетом, полиции, волонтеры и специалисты муниципального учреждения по контролю за безнадзорными животными, которые для гуманного отлова используют пневматические трубки с наркозом и ловушки. Кроме того, используется легкомоторный самолет, беспилотный летательный аппарат и тепловизор.

Нарушительница сбежала из передвижного цирка. После укуса пострадавшую женщину пришлось госпитализировать.

Спасатели просят жителей региона в случае обнаружения обезьяны не пытаться поймать ее самостоятельно.