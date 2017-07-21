Сегодня в Заполярье ожидается до +15º

23 Июля 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/23 июля/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10+15º.

22 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдет дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +11+16°. 23 июля ожидается смещение циклона с юга Урала на Архангельскую область. По Мурманской области усилится северо-восточный ветер, в отдельных районах пройдет дождь, температура воздуха понизится. 24-25 июля при дальнейшем смещении циклона на юг Карелии, на Кольском полуострове ветер ослабеет, количество облачности уменьшится и днем воздух прогреется 24 июля до +14+19°, 25 июля до +19+24°.

На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья.

Сейчас в Мурманске Мурманск +9; Ветер: с 5-10 м/с; Давление: 765 мм.рт.ст. Уровень радиации: 11 мкр/ч