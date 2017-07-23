В День ВМФ корабли атакуют подлодку условного противника

23 Июля 2017 года, 16:16

РОССИЯ/23 июля/БИ-ПОРТ - Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили в Баренцевом море практические стрельбы из реактивных бомбовых установок РБУ-6000.

«Малые противолодочные корабли имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне», - сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Эпизод атаки подводной лодки условного противника реактивными глубинными бомбами увидят жители и гости Североморска на морском празднике в День ВМФ.