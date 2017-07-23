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Главная » НОВОСТИ » Юную мурманчанку задержали с чемоданом алкоголя и наркотиками по пути в детский лагерь
 
 
 
 
23 Июля 2017 года, 18:19

Юную мурманчанку задержали с чемоданом алкоголя и наркотиками по пути в детский лагерь


САМАРА/23 июля - Юная  мурманчанка может стать фигурантом двух уголовных дел. На днях 14-летнюю девочку, которая  отправилась в детский лагерь Самары, уличили в краже золотых колец у сопровождающей, сообщает местный портал 63.ru.

Во время осмотра вещей подростка полицейские также нашли алкоголь и амфетамин.

«В чемодане девочки нашли несколько бутылок водки и коньяка. Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать в лагере свой день рождения. По ее словам, праздник без выпивки – не праздник. Что касается наркотиков, то их, как рассказала девочка, ей в качестве оплаты передал мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги, – рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

Информацию еще предстоит проверить правоохранительным органам. Наркотики полицейские направили на экспертизу. По факту кражи и хранения наркотиков возбудили уголовные дела. Девочку в сопровождении правоохранителей отправили в Мурманск.

 

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  • Афигенная деффачка !!! ;-))
  • А в мешке, вероятно, подарки для девочки. Девочка много курит, путешествует по области на машине и пьет за рулем пиво. Не очень хорошая девочка… ©Жмурки
 
 
 
 
 
 
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