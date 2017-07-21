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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Грузии туристам предлагают мороженое со вкусом чурчхелы
 
 
 
 
23 Июля 2017 года, 20:24

В Грузии туристам предлагают мороженое со вкусом чурчхелы


ГРУЗИЯ/23 июля - В Грузии одна из местных компаний, которая открылась в мае этого года, предлагает жителям Тбилиси новую линию мороженого с необычными вкусами, передает «Интерфакс».

Так, жители грузинской столицы, где в настоящее время температура воздуха достигает 40°C, могут попробовать мороженое со вкусом полусладкого красного вина хванчкара с добавлением десерта из виноградного сока и орехов (чурчхелы). Кроме того, компания производит мороженое из ликера «Бэйлис», со вкусом «Мохито» и других популярных коктейлей.

Отмечается, что компания предлагает потребителю 40 натуральных ингредиентов, из которых можно сделать более 700 комбинаций различного мороженого. Его уникальность заключается в том, что потребитель сам выбирает ингредиенты для мороженого, после чего летнее лакомство готовят прямо на его глазах в течение нескольких минут.

 

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