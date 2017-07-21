В Грузии туристам предлагают мороженое со вкусом чурчхелы

23 Июля 2017 года, 20:24

ГРУЗИЯ/23 июля - В Грузии одна из местных компаний, которая открылась в мае этого года, предлагает жителям Тбилиси новую линию мороженого с необычными вкусами, передает «Интерфакс».

Так, жители грузинской столицы, где в настоящее время температура воздуха достигает 40°C, могут попробовать мороженое со вкусом полусладкого красного вина хванчкара с добавлением десерта из виноградного сока и орехов (чурчхелы). Кроме того, компания производит мороженое из ликера «Бэйлис», со вкусом «Мохито» и других популярных коктейлей.

Отмечается, что компания предлагает потребителю 40 натуральных ингредиентов, из которых можно сделать более 700 комбинаций различного мороженого. Его уникальность заключается в том, что потребитель сам выбирает ингредиенты для мороженого, после чего летнее лакомство готовят прямо на его глазах в течение нескольких минут.