Мурманск: прогноз отключений на 24 июля

23 Июля 2017 года, 21:00

МУРМАНСК/ 23 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июля.

С 08.00 17.07.2017 до 24.00 31.07.2017 остановка Дизельной котельной – (ул. Прибрежная 1, 6, 23, 25)

С 08.00 11.07.2017 до 24.00 24.07.2017 полная остановка Восточной котельной - 458 домов

С 08.00 19.07.2017 до 24.00 01.08.2017 полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 16.00 ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 16.00 ул. Свердлова, 46, 48, 50

ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 26а, 27, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 15

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – до выполнения - пр. Героев-североморцев, 3к1, 3к2, 5к1, 5к2, 5к3, 7к1, 7к2, 9к1, 9к2, 9к3, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17к1, 17к2, 19

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Дзержинского, 4

ул. Самойловой, 2, 6

09.00 – 16.00 ул. Капитана Орликовой, 13, 26

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.