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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 24 июля
 
 
 
 
23 Июля 2017 года, 21:00

Мурманск: прогноз отключений на 24 июля


МУРМАНСК/ 23 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 июля.

С 08.00 17.07.2017 до 24.00 31.07.2017 остановка Дизельной котельной  – (ул. Прибрежная 1, 6, 23, 25)

С 08.00 11.07.2017 до 24.00 24.07.2017 полная остановка Восточной котельной - 458 домов

С 08.00 19.07.2017 до 24.00 01.08.2017 полная остановка от котельной  п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС»)  - 17 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 16.00 ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 16.00 ул. Свердлова, 46, 48, 50
ул. Скальная, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 26а, 27, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 15

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – до выполнения - пр. Героев-североморцев, 3к1, 3к2, 5к1, 5к2, 5к3, 7к1, 7к2, 9к1, 9к2, 9к3, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17к1, 17к2, 19

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Дзержинского, 4
ул. Самойловой, 2, 6
09.00 – 16.00 ул. Капитана Орликовой, 13, 26

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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