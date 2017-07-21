Завершился трудовой сезон студенческого энергетического отряда «Энергетик Заполярья-2017»

24 Июля 2017 года, 09:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - Одиннадцать учащихся кафедры энергетики и транспорта МГТУ приняли активное участие в мероприятиях, организуемых в период летней ремонтной кампании на предприятии. Студотрядовцы проводили покрасочные работы, бетонировали элементы оснований энергоблоков, приводили в порядок складские помещения, занимались другими видами необходимых для энергокомпании работ.

«В разгар лета ваша помощь пришлась очень кстати, - отметил на линейке, посвященной закрытию трудового сезона, Марат Арасланов – руководитель производственного отделения Северные электрические сети. – Большое спасибо вам за добросовестный труд, надеемся, что однажды лучшие из вас станут работниками «Колэнерго».

Непосредственно руководивший работой студентов начальник службы эксплуатации зданий и сооружений СЭС Денис Иванов отметил слаженность коллектива студотряда, целеустремленность и дисциплинированность ребят.

В ходе трудового сезона студенты МГТУ также провели увлекательный энергоквест на тему электробезопасности для детей, отдыхающих в одном из летних лагерей Мурманской области, выпустили стенгазету.

Это был уже четвертый трудовой сезон для будущих энергетиков – работа студотрядов организуется на предприятии с 2014 года.

Совместная организация работы студенческого отряда проводится на основании Соглашения между ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в ПАО «Россети») и Мурманским государственным техническим университетом.