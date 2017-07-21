Базовые тральщики Северного флота готовятся ко Дню ВМФ

24 Июля 2017 года, 09:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Машинист», «Ельня», «Ядрин» и «Коломна» в рамках подготовки к военно-спортивному празднику, который состоится в День Военно-Морского флота России, отработали задачи противоминного обеспечения. Боевые возможности тральщиков будут первыми представлены в рамках праздника. Зрителям будут показаны постановка тралов и элементы поиска мин и траления фарватера, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота. Именно тральщики обеспечивают безопасный выход и развертывание основных сил флота из пунктов постоянного базирования.

Базовые тральщики имеют водоизмещение около 460 тонн, скорость хода до 14 узлов. На их вооружении стоят зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3», 30-мм спаренная автоматизированная артиллерийская установка АК-230 с дистанционными управлением и 25-мм спаренная турельная артиллерийская установка 2М-3М с ручным управлением, а также противоминные тралы.