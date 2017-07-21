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Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Базовые тральщики Северного флота готовятся ко Дню ВМФ
 
 
 
 
24 Июля 2017 года, 09:15

Базовые тральщики Северного флота готовятся ко Дню ВМФ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Машинист», «Ельня», «Ядрин» и «Коломна» в рамках подготовки к военно-спортивному празднику, который состоится в День Военно-Морского флота России, отработали задачи противоминного обеспечения. Боевые возможности тральщиков будут первыми представлены в рамках праздника. Зрителям будут показаны постановка тралов и элементы поиска мин и траления фарватера, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота. Именно тральщики обеспечивают безопасный выход и развертывание основных сил флота из пунктов постоянного базирования.

Базовые тральщики имеют водоизмещение около 460 тонн, скорость хода до 14 узлов. На их вооружении стоят зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3», 30-мм спаренная автоматизированная артиллерийская установка АК-230 с дистанционными управлением и 25-мм спаренная турельная артиллерийская установка 2М-3М с ручным управлением, а также противоминные тралы.

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