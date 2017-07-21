Продажи «боярышника» отрегулируют к сентябрю

24 Июля 2017 года, 09:38

РОССИЯ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – До конца августа текущего года в России начнут действовать новые правила продажи спиртосодержащих лекарственных средств. Речь идёт о настойках боярышника, пустырника, календулы и других. В соответствии с проектом приказа один гражданин за раз сможет приобрести не более двух флаконов таких препаратов. Подобный шаг должен усложнить жизнь «аптечным» алкоголикам, пишут «Известия».

Также в приказе должен быть представлен механизм контроля соблюдения данной нормы. Функция будет возложена на Росздравнадзор.

По данным DSG group, в январе–мае 2017 года рынок спиртосодержащих лекарственных средств составил 868 млн рублей. Он вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В натуральном выражении рынок составил 35 млн флаконов, что почти на 14% больше аналогичного периода 2016 года. Пятерку самых популярных препаратов составляют настойки пустырника, валерианы, календулы, боярышника и прополиса. Самые большие доли на рынке как в денежном, так и в натуральном выражении — у пустырника и валерьяны (почти по 20%). За пять месяцев самое основательное изменение в цене наблюдалось у пустырника — рост на 30% до 20 рублей за флакон.

Напомним, Минздрав согласовывает с ведомствами Стратегию по формированию здорового образа жизни, которая предполагает введение дальнейшего ограничения по продажам спиртосодержащих лекарственных препаратов. Речь идет о реализации одного флакона средства в одни руки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко