Полиция Кольского района разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

24 Июля 2017 года, 11:50

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 24 июля - ОМВД России по Кольскому району разыскивается пропавшая без вести Артиева Антонина Ефимовна, 1936 года рождения, которая ушла из дома в пос. Молочный 22 июля 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Страдает расстройством памяти. По оперативной информации может направиться в село Краснощелье Мурманской области.

Приметы: возраст 80 лет, рост до 160 см, средней полноты, лоб высокий вертикальный, нос большой прямой с широким основанием, ходит медленно. Была одета в белую куртку выше колена, на голове зеленый платок с цветами, тапки тканевые, колготки темного цвета, халат разноцветный.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Артиевой Антонины Ефимовны, просьба сообщить в ОМВД России по Кольскому району по телефонам 8 (81553) 3-31-72 (дежурная часть), 02, 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)