Россияне смогут зарабатывать на производстве электроэнергии

24 Июля 2017 года, 12:53

РОССИЯ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – Российское правительство утвердило правила продажи гражданами электроэнергии, выработанной на установках до 15 кВт, работающих на возобновляемых источниках энергии. Речь идет о солнечных панелях и мини-ветряках мощностью до 15 кВт, излишки вырабатываемой мощности которых потребители, в том числе и население, смогут сбрасывать в сеть. Гарантирующие поставщики будут обязаны выкупать объемы, эти доходы не будут облагаться налогами, пишет «Коммерсантъ».

В двух ценовых зонах оптового энергорынка (европейская часть РФ с Уралом и Сибирь) цена покупки будет равна средневзвешенной цене на энергию, по ней энергосбыты покупают энергию и сейчас. В неценовых зонах оптового рынка — Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке — электроэнергия будет продаваться по регулируемому тарифу (устанавливают местные регуляторы). В изолированных зонах (в основном Арктика и Дальний Восток) электроэнергия будет продаваться по минимальной цене производства.