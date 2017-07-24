На североморском рейде формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России

24 Июля 2017 года, 14:05

СЕВЕРОМОРСК/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Кольском заливе на рейде Североморска начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок СФ, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-Морского флота России. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

На Североморском рейде свои позиции занимают ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», морской тральщик «Машинист», базовые тральщики, пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району.

Флагман Военно-Морского флота России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встанет в парадный строй кораблей СФ в середине недели.

Всего в параде примут участие более 15 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.