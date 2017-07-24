Рыболовный траулер потерял ход в Баренцевом море

24 Июля 2017 года, 14:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – В Баренцевом море сегодня утром потерял ход морозильный рыболовный траулер «Себекс». Происшествие связано с остановкой главного двигателя.

На борту судна находятся восемь членов экипажа, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. К месту вышло спасательное судно «Мурманрыба», которое по прогнозу достигнет «Себекса» в 6 утра.

Как ранее сообщал «Би-порт», в 2016 году ММРТ «Себекс» уже попадал в поле зрения СМИ – судно наскочило на камни по вине старшего помощника капитана, который уснул.