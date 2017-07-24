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Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Школьница из Мурманска ограбила пассажирку поезда
 
 
 
 
24 Июля 2017 года, 15:29

Школьница из Мурманска ограбила пассажирку поезда


РОССИЯ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - Сотрудниками Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыта кража в поезде сообщением Мурманск-Самара. 21 июля к наряду полиции обратилась пассажирка поезда с сообщением о том, что у нее похищены золотые изделия.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам выявлена 14-летняя девочка, подозреваемая в совершении тайного хищения чужого имущества. Установлено, что она проживает и учится в одной из школ Мурманска.

В личных вещах подростка обнаружены и изъяты ювелирные украшения, а под крышкой мобильного телефона - 2 свертка с веществом белого цвета. Согласно проведенному экспертно-криминалистическому исследованию, в изъятых свертках находятся наркотические вещества: амфетамин массой 0,14 грамм и мефедрон (4 – метилметкатион массой 0,12 грамм).

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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