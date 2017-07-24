Школьница из Мурманска ограбила пассажирку поезда

24 Июля 2017 года, 15:29

РОССИЯ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ - Сотрудниками Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыта кража в поезде сообщением Мурманск-Самара. 21 июля к наряду полиции обратилась пассажирка поезда с сообщением о том, что у нее похищены золотые изделия.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам выявлена 14-летняя девочка, подозреваемая в совершении тайного хищения чужого имущества. Установлено, что она проживает и учится в одной из школ Мурманска.

В личных вещах подростка обнаружены и изъяты ювелирные украшения, а под крышкой мобильного телефона - 2 свертка с веществом белого цвета. Согласно проведенному экспертно-криминалистическому исследованию, в изъятых свертках находятся наркотические вещества: амфетамин массой 0,14 грамм и мефедрон (4 – метилметкатион массой 0,12 грамм).

В настоящее время по данному факту проводится проверка.