На улице Хлобыстова открылась новая детская площадка

24 Июля 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова состоялось торжественное открытие новой детской площадки «Обсерватория».

В церемонии открытия приняли участие глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, управляющий филиалом банка ВТБ в Мурманске Максим Басов, представители администрации города, мурманчане и дети – воспитанники детских садов.

«Для нас, как для группы ВТБ, все социально значимые проекты очень важны, но превыше всего те, которые связаны с детством и молодежью, так как это наше будущее. Надеюсь, что данная площадка будет одним из любимых мест маленьких мурманчан и их родителей, и здесь они будут веселиться, играть и отдыхать всей семьей», – отметил Максим Басов.

Игровой комплекс предназначен для детей 5-11 лет. Он выполнен с мягким покрытием из резиновой крошки и украшен тематическим рисунком. На площадке установлены комплекс для игр, двухместные качели и карусели. Также здесь поставлено четыре скамейки и два мощных светильника, посажены деревья и кустарники. Все горки абсолютно безопасны для детей.

«Когда мы решили, что в городе должно быть больше зеленых зон, где можно отдохнуть всей семьей, мы обратили внимание на этот сквер. Он предназначен в первую очередь для семейного отдыха, а потому детские площадки тут должны быть. Нужно сказать слова благодарности банку ВТБ. Мы много и часто критикуем бизнес за то, что он не участвует в жизни города и не помогает горожанам, но это не правда. Есть у нас добрые друзья», – сказал Андрей Сысоев.

Глава администрации, Максим Басов и юные мурманчане вместе перерезали ленточку, после чего для детей на новой площадке была проведена увлекательная игровая программа.

Фоторепортаж с открытия детской площадки - здесь.