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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 25 июля
 
 
 
 
24 Июля 2017 года, 19:30

Мурманск: прогноз отключений на 25 июля


МУРМАНСК/ 24 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июля.

С 08:00 19.07.2017 до 24:00 01.08.2017 полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

С 08:00 24.07.2017 до 24:00 27.08.2017 остановка котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» (ЦТП АО «МЭС» Фестивальная)

С 09:00 24.07.2017 до 24:00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП Фестивальная,25 А (ОАО «МРП») - 18 домов

С 09:00 24.07.2017 до 24:00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП Новосельская,33 (ОАО «ММРП») - 22 дома

С 08:00 25.07.2017 до 24:00 27.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2» («Новое Плато») - 32 дома

С 08:00 25.07.2017 до 24:00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2А» Больничный городок ») - 114 домов

С 08:00 25.07.2017 до 24:00 07.08.2017 полная остановка Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома

С 08:00 26.07.2017 до 24:00 08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – 16:00 ул. Три ручья, 19

ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 26

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09:30 – 16:00 ул. Героев Рыбачьего, 12

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – 16:00 ул. Капитана Орликовой, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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