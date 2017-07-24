В Мурманске обсудили в интересах военнослужащих

25 Июля 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось заседание рабочей группы по решению социально значимых вопросов в интересах военнослужащих войсковых частей. Участие в заседании принял глава администрации города Андрей Сысоев. По его словам вопросы в основном касались системы ЖКХ, образования и здравоохранения.

Городские власти ведут большую работу по поддержке военнослужащих на территории Мурманска. Заключаются договоры о шефских связях с воинскими частями, кораблями Северного флота. При распределении молодых людей по воинским частям обязательно учитываются уровень образования, навыки управления транспортными средствами, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества.

Напомним, в ноябре 2014 года состоялась торжественная церемония подписания договора об установлении шефских связей между администрацией Мурманска и крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Город оказывает помощь в решении многих социальных проблем моряков «Кузнецова», получая взамен площадку для патриотического воспитания юных мурманчан. Ребята могут не только посещать с экскурсиями единственный в своем классе российский авианосец, но и совместно с экипажем проводить различные конкурсы, спортивные состязания и другие мероприятия.

Кроме того, администрация Мурманска шефствует над в 61-ой бригадой морской пехоты с декабря 2000 года. Традиционно туда отправляют самых достойных мурманчан. Это подготовленные физически юноши, многие из которых имеют спортивные разряды по биатлону, единоборствам.

АГМ